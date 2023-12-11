لشعر كثيف بصحة جيدة ومظهر رائع... إليك طريقة طبيعية مُجربة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يهتم الكثيرون بصحة ونمو الشعر في عالم اليوم، حيث يتسبب التلوث والنظام الغذائي غير الصحي والتهديد المنتشر في كل مكان من المواد البلاستيكية الدقيقة في تساقط الشعر بشكل كبير لدى البالغين من جميع الأعمار.



إن استخدام طرق الطبيعية لتنمية شعر بصحة جيدة هو أفضل حل ممكن، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India.

ويوصي الخبراء باللجوء إلى الطرق الطبيعية، التي تستند إلى الأساليب الشاملة المستخدمة منذ زمن ، والتي تعد جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي في الكثير من البلدان، مشيرين إلى أنها أساليب متجذرة في الطبيعة، وبالتالي فهي طبيعية بالكامل وتركز أيضًا على الشفاء الشامل.



الحناء والأملا والحلبة

يمكن تحضير مجموعة العناية بالشعر مصنوعة من مكونات أساسية لنمو الشعر مثل مساحيق الحناء والأملا والحلبة، التي تشتهر بنتائجها المبهرة لنمو الشعر، إلى جانب الحناء التي تتميز بخصائص مضادة للقشرة وتعطي لونًا خفيفًا ولمعانًا، مما يجعل المكونات الثلاثة معًا أحد أكثر أقنعة العناية بالشعر فعالية.



ويتم تحضير قناع الشعر ثلاثي المكونات، بـ 5 ملاعق كبيرة من مسحوق أملا و2 ملعقة كبيرة من الحناء، ومثلهما من مسحوق الحلبة، بالإضافة إلى بياض بيضة واحدة.

ويتم وضع بضع قطرات من عصير الليمون في وعاء كبير قبل البدء بالتحضير. ثم يتم خلط جميع المكونات في الوعاء لصنع عجينة سميكة.



وتوضع العجينة على الشعر وتُترك لمدة تزيد عن 50 دقيقة، و بعد أن يصبح القناع شبه جاف أو جافا على فروة الرأس والشعر، يتم غسله بشامبو خفيف.

فوائد متعددة

ويتميز مسحوق أملا بأنه غني بفيتامين C والأحماض الدهنية الأساسية وهي مكونات تعتبر غذاءً فائقًا للشعر. كما أن المسحوق يساعد بتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على تنشيط بصيلات الشعر.



كما أن الجمع بين المكونات الثلاثة -الأملا والحناء والحلبة- يساعد في تحقيق نتائج جيدة لمن يعانون من تساقط الشعر والثعلبة. ويعمل المزيج القوي على تقوية جذور الشعر ويمنع فقدان الصبغة من الشعر ويعزز صحة فروة الرأس بشكل عام.

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