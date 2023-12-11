اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بمناطق مختلفة في غزة
التاريخ
12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تدور اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال تزامناً مع قصف الاحتلال العنيف على مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
كما أفاد المراسل بأن معارك ضارية تدور في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة.
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