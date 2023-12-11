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الأمن الروسي: إحباط 14 عملية إرهابية وضبط 37 عبوة ناسفة خلال عام 2023

12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الأمن الفدرالية إحباط أنشطة شبكات استخباراتية أوكرانية واسعة النطاق تتبع الخدمات الخاصة الأوكرانية، برعاية "القيمين الغربيين" على أراضي جمهورية القرم.

وقامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية بإحباط أنشطة شبكات استخباراتية أوكرانية واسعة النطاق تحت سيطرة ما يسمى بـ (القيمين الغربيين) على أراضي جمهورية القرم لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية خطيرة ضد ممثلي الهيئات الحكومية وأفراد عسكريين بالقوات المسلحة الروسية وهيئة الأمن الفدرالية، وكذلك هجمات ضد البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه الجزيرة".
وتابع البيان أنه قد تم التعرف على المتهمين من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، حيث كانت أهداف الهجمات المخطط لها، وفقا للبيان، هي رئيس الجمهورية س.ف. أكسيونوف، ورئيس البرلمان ف.أ. قنسطنطينوف، وعمدة يالطا ي.ب. بافلينكو، والمدون الموالي لروسيا أ.ف. طاليبوف والشخصية العامة أ.أ. تساريف.
إضافة إلى ذلك، منعت السلطات الأمنية ارتكاب 14 هجمة تخريبية إرهابية، بما في ذلك انفجار 6 مناطق من مسار السكك الحديدية، ومنشأتين لمعدات توزيع الغاز، و3 محطات كهرباء فرعية، و3 مركبات. كما تم اكتشاف 15 مخبأ أعدته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم ضبط 37 عبوة ناسفة وأكثر من 200 كلغم من المتفجرات، وأدين 10 أشخاص بإعداد هجمات تخريبية إرهابية.

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