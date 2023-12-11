نادي الأسير: اعتقال جيش الاحتلال نحو 30 فلسطينيا

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما شنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

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