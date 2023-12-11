نادي الأسير: اعتقال جيش الاحتلال نحو 30 فلسطينيا

نادي الأسير: اعتقال جيش الاحتلال نحو 30 فلسطينيا
التاريخ
12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيا منذ أمس.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما شنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.
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