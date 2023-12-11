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ارتفاع الروبل بعد إعلان المركزي الروسي

12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين بعد أن أعلن البنك المركزي الروسي طرحه عملات أجنبية في السوق.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 79 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.10 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى 98.09 روبل.
بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 12 كوبيكا إلى 12.65 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
وصعدت العملة الروسية في تعاملات اليوم، بعد أن أفاد البنك المركزي الروسي بأنه باع عملات أجنبية نهاية الأسبوع الماضي في السوق المحلية بقيمة 0.8 مليار روبل.

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