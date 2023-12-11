القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة
التاريخ
12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
اعلنت كتائب القسام انها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
كما اكدت انها دكت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.
وافاد مراسل الجزيرة ان صفارات الإنذار دوت في سديروت وكيبوتس نير عام في غلاف غزة.
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