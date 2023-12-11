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القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

12/11/2023 5:26:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعلنت كتائب القسام انها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

كما اكدت انها دكت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وافاد مراسل الجزيرة ان صفارات الإنذار دوت في سديروت وكيبوتس نير عام في غلاف غزة.

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