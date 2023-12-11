Monday, 11 December 2023 02:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ووقف العدوان

12/11/2023 5:25:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أغلقت قطاعات تجارية وصناعية خاصة في الأردن اليوم الاثنين أبوابها، ضمن يوم الإضراب العالمي الذي دعا اليه ناشطون حول العالم ، بهدف ممارسة ضغط دولي لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.


وأغلقت العديد من المحال التجارية في عمان ومختلف محافظات المملكة أبوابها منذ ساعات صباح الاثنين في وقت شارك طلبة مدارس وجامعات بالإضراب الذي يسعى لتشكيل ضغط دولي لوقف المجازر والإبادة الجماعية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.


ووضعت مراكز تجارية ومحلات يافطات على أبوابها تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتؤكد مشاركتها بإضراب اليوم.


هذا وكانت أعلنت قوى وطنية في فلسطين أيضا الإضراب الشامل لكافة مناحي الحياة اليوم الإثنين، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو لإضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.


































MENAFN11122023000208011052ID1107570097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث