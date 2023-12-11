شركة الخليج للحاسبات الآلية تتعاون مع سيمنس لتوفير أعلى مستويات الأمن للصناعات الرقمية

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 ديسمبر 2023: أعلنت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، وسيمنس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن تعاونهما لتعزيز القدرة التنافسية للمزيد من الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم طموحاتها في مجال الاستدامة. وتم توقيع اتفاق التعاون بين الطرفين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم سيمنس وشركة الخليج للحاسبات الآلية بتطوير استراتيجيات جديدة للدخول إلى السوق لبناء وتوفير حلول تحويلية في مجال الأتمتة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وسيتم تصميم هذه الحلول بما يناسب مجموعة واسعة من تطبيقات الصناعة، بدءاً من توزيع شبكات المرافق، ووصولاً إلى إدارة المياه وعمليات توليد الطاقة.
ويتمحور هذا التعاون الجديد بين الشركتين على ضمان توفير أحدث تقنيات التشغيل للأجهزة والمنتجات والتطبيقات المستخدمة في الصناعات الرقمية. وسيوفر التعاون الذي يستند إلى مبادئ الثقة المعدومة ويستفيد من برنامج GBM Shield، برنامج الدفاع الإلكتروني الرائد من الخليج للحاسبات الآلية، أحدث التطورات في مجال اكتشاف التهديدات وتقييم نقاط الضعف وتخفيف المخاطر لمزيد من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي في أثناء تنفيذها لبرامج التحول الرقمي.
وتأتي الشراكة الجديدة هذه في ظل توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي بقدرة التقنيات الرقمية على المساهمة في خفض الانبعاثات العالمية في أكثر ثلاثة قطاعات إصداراً للانبعاثات، بما في ذلك قطاع الطاقة، بنسبة 20٪ بحلول عام 2050. كما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأتمتة الذكية قادرة على شق "مسار جديد" نحو بناء اقتصادات مستدامة وتحول الطاقة.
وفي معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة هذه، قتال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: "نحن سعداء جداً بالانطلاق في هذه الرحلة التعاونية مع شركة سيمنس، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية في غمار المناقشات الجارية حالياً لمؤتمر COP28. ولا شك بأن جمع نقاط القوة التي يتمتع بها الطرفان لن يساهم فقط بإعادة تعريف المشهد الرقمي، بل سيعزز أيضاً البنية التحتية للأمن السيبراني في المنطقة. ويجسد هذا التعاون الالتزام الراسخ لشركة الخليج للحاسبات الآلية في بناء مستقبل يتلاقى فيه الابتكار التكنولوجي والاستدامة، مما يخلق قيمة دائمة للصناعات والمجتمعات المحلية. ونحن نهدف معاً إلى إرساء معايير جديدة للتميز التشغيلي والاستدامة".
من جانبه، قال المهندس محمد خليفة، الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط في شركة سيمنس: "يمثل تعاوننا مع شركة الخليج للحاسبات الآلية علامة فارقة أخرى في مسيرة سيمنس لتعزيز الابتكار الصناعي المستدام في منطقة الشرق الأوسط. ونحن نهدف إلى تقديم حلول متطورة تمكّن الصناعات من تعزيز عملياتها، وتحقيق الازدهار في المشهد الراهن دائم التطور. وستساعد محفظتنا الرائدة من الحلول المخصصة للصناعات الرقمية، مدعومة بالخبرة الإقليمية الواسعة لشركة الخليج للحاسبات الآلية، في تمكين المزيد من المؤسسات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي للمستقبل."
بدوره، أضاف هاني نوفل، المدير العام ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة الخليج للحاسبات الآلية: "لا شك بأن التعاون ضروري جداً لتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار. ولهذا السبب تعمل الخليج للحاسبات الآلية وسيمنس على حشد نقاط قوتهما في مجالات عدة، مثل إنترنت الأشياء الصناعي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية. ومع قيام المزيد من المؤسسات، لا سيما التي تعمل في صناعات التصنيع والموارد، بدمج تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية في عملياتها، فقد باتت احتمالية تأثير مجرمي الإنترنت على الأنظمة المادية حقيقة لا مفر منها. ويساهم برنامج GBM Shield، برنامج الدفاع السيبراني الأكثر ابتكاراً لدينا، في تخفيف هذه التعقيدات والمخاوف باستخدام منصة أمن سيبراني للتكنولوجيا التشغيلية، مما يساعد المؤسسات في المنطقة على تبني التقنيات الرقمية بشكل آمن بكل ثقة واطمئنان".
وبعد الإعلان عن هذه الشراكة المهمة، قامت الشركتان بزيارة المنطقة الخضراء في مؤتمر COP28 لاستكشاف ما يقدمه معرض سيمنس، الذي يسلط الضوء على قدرة التقنيات الرقمية في إزالة الكربون، بما يعزز من تأثير الاستدامة.
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