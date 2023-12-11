الخطوط القطرية تُدشِّن رحلات جوية مباشرة إلى نيوم، الوجهة التاسعة لها في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Hill & Knowlton) 11 ديسمبر 2023
الدوحة، قطر ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشينها رحلات جوية مباشرة إلى منطقة نيوم، الوجهة التاسعة لها في السعودية. حيث وصلت أولى رحلات الناقلة القطرية إلى مطار خليج نيوم يوم السبت، 9 ديسمبر 2023.
ويأتي هذا التدشين في أعقاب إطلاق الناقلة القطرية مؤخراً رحلات جديدة نحو تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع، بما يؤكد على التزام الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، وتعزيز خدماتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز خيارات السفر بين نيوم والعالم.
ومع إطلاق رحلتين أسبوعياً إلى نيوم، تعزز الخطوط الجوية القطرية تواجدها في السعودية وذلك برفع عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعياً تشمل تسع مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع، ما يوفر للمسافرين شبكة وجهات شاملة لاستكشاف التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة.
وقال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفتخر الخطوط الجوية القطرية بإعلانها عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى نيوم، الوجهة التاسعة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه الخطوة دليلاً على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعيدون بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة".
من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: "يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية في مطار خليج نيوم، حيث ستسهم الرحلتان الجديدتان أسبوعياً بين نيوم ومطار حمد الدولي، أحد أهم المراكز الجوية الحيوية في المنطقة، في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين من نيوم. ويعدّ انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تُشغِّل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضاً إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية".
وستشكل الرحلات الجديدة حلقة وصل بين الموظفين العاملين في نيوم وعائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، كما أنها ستسهم في تسهيل رحلات العمل، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تربط كلاً من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.
وسيتمكّن المسافرون من منطقة نيوم في السعودية من زيارة أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك: الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية الرئيسي، مطار حمد الدولي، الحائز على عدة جوائز عالمية. كما تبيّن هذه الخطوة ريادة الخطوط الجوية القطرية في مجال تقديم أفضل تجارب السفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
ويمكن للمسافرين إلى نيوم حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية أو زيارة وكيل سفرهم المفضل.
لمزيد من المعلومات حول الخطوط الجوية القطرية ووجهاتها الجديدة، الرجاء زيارة الموقع التالي:
جدول الرحلات إلى مدينة نيوم (بالتوقيت المحلّي)
- الخميس
الدوحة (DOH) إلى نيوم (NUM) رقم الرحلة QR1204 المغادرة 06:35 الوصول 09:50
نيوم (NUM) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1205 QRالمغادرة 11:05 الوصول 13:40
- السبت
الدوحة (DOH) إلى نيوم (NUM) رقم الرحلة QR1204 المغادرة 06:55 الوصول 10:10
نيوم (NUM) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1205 QRالمغادرة 11:25 الوصول 14:00
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