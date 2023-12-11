تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية فى حدائق حلوان والمعصرة لليوم الثاني

(MENAFN
- Youm7)
استمر توافد الناخبين لليوم الثاني على التوالي في منطقة حدائق حلوان، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث اصطف الناخبون في طابور انتخابي طويل أمام لجنة مدرسة هدى شعراوي، خلال الساعات الأولى للتصويت في اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس مصر القادم.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
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