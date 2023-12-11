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تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية فى حدائق حلوان والمعصرة لليوم الثاني

12/11/2023 4:44:18 AM
(MENAFN- Youm7)

استمر توافد الناخبين لليوم الثاني على التوالي في منطقة حدائق حلوان، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث اصطف الناخبون في طابور انتخابي طويل أمام لجنة مدرسة هدى شعراوي، خلال الساعات الأولى للتصويت في اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس مصر القادم.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى
انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.















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