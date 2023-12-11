عبد الهادى القصبى بعد الإدلاء بصوته: احتشاد المصريين بالانتخابات درع للوطن

(MENAFN
- Youm7)
قام
الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية، صباح اليوم بالإدلاء بصوته فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة، حيث صرح عقب الإدلاء بصوته أن المشهد الذي رأيناه أمس فى اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية هو مشهد يليق بمكانة مصر، ومشهد يعبر عن حجم استيعاب المصريين للأحداث والتحديات الموجودة.
وأكد فى
تصريحات صحفية له منذ قليل، أن اللجان الانتخابية بدأت عملها الساعة التاسعة صباحا بشكل دقيق ومنظم وكان التنظيم رائعا، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للناخبين لتحفيزهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وتابع
الدكتور القصبى قائلا
"أن المصريين خرجوا امس
للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة
الشعب المصرى على الفور
يرسل رسالة
بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات لذلك
سوف يدرس العالم
هذا المشهد"
.
واختتم كلمته بتأكيده أنه سوف يواصل المصريون اليوم هذا المشهد السياسي والقومى الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات .
MENAFN11122023000132011024ID1107569747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.