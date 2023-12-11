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عبد الهادى القصبى بعد الإدلاء بصوته: احتشاد المصريين بالانتخابات درع للوطن

12/11/2023 4:44:17 AM
(MENAFN- Youm7)

قام
الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية، صباح اليوم بالإدلاء بصوته فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة، حيث صرح عقب الإدلاء بصوته أن المشهد الذي رأيناه أمس فى اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية هو مشهد يليق بمكانة مصر، ومشهد يعبر عن حجم استيعاب المصريين للأحداث والتحديات الموجودة.

وأكد فى
تصريحات صحفية له منذ قليل، أن اللجان الانتخابية بدأت عملها الساعة التاسعة صباحا بشكل دقيق ومنظم وكان التنظيم رائعا، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للناخبين لتحفيزهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتابع
الدكتور القصبى قائلا
"أن المصريين خرجوا امس
للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة
الشعب المصرى على الفور
يرسل رسالة
بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات لذلك
سوف يدرس العالم
هذا المشهد"
.

واختتم كلمته بتأكيده أنه سوف يواصل المصريون اليوم هذا المشهد السياسي والقومى الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات .









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