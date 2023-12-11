محمد العرابى: إسرائيل استغلت أحداث 7 أكتوبر لتصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى، أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية، فى ظل التصعيد العسكرى الإسرائيلى غير المحسوب وغير الإنسانى ضد قطاع غزة، إذ استغلت حكومة الاحتلال "أحداث 7 أكتوبر" لشن حرب وحشية تحمل مخططا واضحا ألا وهو تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة أو التهجير للاستيلاء على أراضى شعب فلسطين التاريخية وتفريغ الأرض من سكانها لإنهاء فكرة حل الدولتين.

جاء ذلك فى تصريح لرئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ21 من "منتدى الدوحة"، لمناقشة القضايا الراهنة وطرح حلول مبتكرة للأزمات التى يشهدها العالم.

وقال العرابي إن "منتدى الدوحة" يكتسب هذا العام أهمية خاصة فى ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو شهرين ومخطط تصفية القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، والتى طالما دافعوا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على مدار سبعة عقود، فضلًا عن تأثير تلك الحرب على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها .

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن الحرب الدائرة في قطاع غزة كانت كاشفة للعديد من الأمور خاصة تلك المتعلقة بمواقف العديد من الدول الغربية التي ترفع شعارات الحرية وحقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية في حين تتقاعس عن حماية الأبرياء من نيران جيش الاحتلال بل وتبرر بلا ضمير مشاهد القتل والدمار وذبح الأطفال بانه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن الدولى عن أداء مهمته التي أنشئ من أجلها وهي صون السلم والأمن الدوليين، إذ لم يستطع وقف حرب لاإنسانية شهدت جرائم ضد الإنسانية، وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، معتبرًا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو لعرقلة تمرير قرار بوقف النار يأتي استمرارًا للدعم اللامحدود الذي تقدمه أمريكا لدولة الاحتلال ليس فقط عقب "عملية طوفان الأقصى" ولكن مند نحو أكثر من سبعة عقود أي مع بداية الصراع واحتلال إسرائيل للأراضي العربية.

وأثنى رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية على تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمادة 99 من الميثاق الأممي وهي أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين؛ للتنبيه من الوصول إلى نقطة الانهيار في قطاع غزة ما يؤكد أنه مازال هناك أصوات عادلة داخل المؤسسة الأممية.

وشدد السفير العرابي على أن مواصلة مصر لجهودها التي لا تنقطع لمحاولة وقف الحرب و حماية القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين والدفع نحو مسار المفاوضات لإقامة الدولة المستقلة، بجانب دورها في إدخال المساعدات الإغاثية في ظل المحنة والكارثة الإنسانية التي يشهدها أهل قطاع غزة.



