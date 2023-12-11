MENAFN - Youm7) قالت فصائل فلسطينية: استهداف حشود للاحتلال بمنطقة المحطة فى خان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لتلامس الـ18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.







