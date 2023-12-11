إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعى الرمثا والسماقة الإسرائيليين جنوب لبنان

إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعى الرمثا والسماقة الإسرائيليين جنوب لبنان
التاريخ
12/11/2023 4:44:15 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان".
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