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إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعى الرمثا والسماقة الإسرائيليين جنوب لبنان

12/11/2023 4:44:15 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "إطلاق 8 صواريخ تجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا جنوبي لبنان".








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