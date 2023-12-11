سيناتور أمريكى: نسعى لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين لأقصى حد ممكن

MENAFN - Youm7) أكد السيناتور الجمهورى الأمريكى ليندسى جراهام اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن.

قال جراهام في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - : "إن الكونجرس الأمريكي يقف إلى جانب اسرائيل في حربها ضد حركة حماس حتى تحقق أهدافها".

وأضاف "يود الكونجرس أن يرى انتهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا ، كما أنه يود تقليل عدد الضحايا المدنيين إلى أقصي حد ممكن لكن الكونجرس سيقف إلى جانب إسرائيل حتى تفعل ما يتعين عليها القيام به " .. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل دون أي عداء تجاه الفلسطينيين.



