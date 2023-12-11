سيناتور أمريكى: نسعى لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين لأقصى حد ممكن

(MENAFN
- Youm7) أكد السيناتور الجمهورى الأمريكى ليندسى جراهام اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن.
قال جراهام في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - : "إن الكونجرس الأمريكي يقف إلى جانب اسرائيل في حربها ضد حركة حماس حتى تحقق أهدافها".
وأضاف "يود الكونجرس أن يرى انتهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا ، كما أنه يود تقليل عدد الضحايا المدنيين إلى أقصي حد ممكن لكن الكونجرس سيقف إلى جانب إسرائيل حتى تفعل ما يتعين عليها القيام به " .. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل دون أي عداء تجاه الفلسطينيين.
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