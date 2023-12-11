Monday, 11 December 2023 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيناتور أمريكى: نسعى لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين لأقصى حد ممكن

12/11/2023 4:44:15 AM
(MENAFN- Youm7) أكد السيناتور الجمهورى الأمريكى ليندسى جراهام اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن.

قال جراهام في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - : "إن الكونجرس الأمريكي يقف إلى جانب اسرائيل في حربها ضد حركة حماس حتى تحقق أهدافها".

وأضاف "يود الكونجرس أن يرى انتهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا ، كما أنه يود تقليل عدد الضحايا المدنيين إلى أقصي حد ممكن لكن الكونجرس سيقف إلى جانب إسرائيل حتى تفعل ما يتعين عليها القيام به " .. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل دون أي عداء تجاه الفلسطينيين.








MENAFN11122023000132011024ID1107569742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث