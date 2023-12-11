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زوجان يصوتان بالانتخابات: بقالنا 50 سنة متجوزين وشجعنا ولادنا ينزلو.. فيديو

12/11/2023 4:44:09 AM
(MENAFN- Youm7) حرص مواطن مصرى على اصطحاب زوجته خلال المشاركة بالتصويت بالانتخايات الرئاسية 2024 ، بلجان مدرسة الشهيد سعيد حمدى بروكسى بمصر الجديدة ، بمحافظة القاهرة .
وقال الزوجين لـ" اليوم السابع ": بقالنا 50 سنة متزوجين وبنحب السيسى ومن ساعة ما مسك البلد واحنا حريصين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وتابعت الزوجة قائلة : ولادى شجعتهم عشان ينزولوا وقلت لأولادى هعزمكوا على جاتوه واحنا حريصين ننزل نشارك ربنا ينصره، فيما قال الزوج إنه حرص على اصطحاب زوجته على النزول قائلا :قلتلها هيا ننتخب".
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.





















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