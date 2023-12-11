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وفد من مشايخ أوقاف العاشر يتوجهون للجان الوافدين للتصويت بالانتخابات.. صور

12/11/2023 4:44:08 AM
(MENAFN- Youm7) توجه وفد من مشايخ الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان صباح اليوم الثانى للانتخابات الرئاسي للمشاركة فى الانتخابات والتصويت، فى لجان الوافدين ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات، حيث إن أغلبهم مغتربين من محافظات شرق الدلتا والغربية .

وبعد انتهاء التصويت وخروجهم بدأوا يلتقطون الصور التذكارية توثيقا للحظة ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالانتخاب بإرادة حرة، وكان فى استقبالهم النائب أحمد الخطيب والمهندس مدحت شهاب أحد رجال العمل العام بالعاشر والمستشار هشام رويشد والدكتور أسامة أبو زيد.



جدير بالذكر، أنه
تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.









وفد-من-مشايخ-أوقاف-العاشر-يتوجهون-للجان-الوافدين-للتصويت-بالانتخابات-(1)



وفد-من-مشايخ-أوقاف-العاشر-يتوجهون-للجان-الوافدين-للتصويت-بالانتخابات-(2)



وفد-من-مشايخ-أوقاف-العاشر-يتوجهون-للجان-الوافدين-للتصويت-بالانتخابات-(3)



وفد-من-مشايخ-أوقاف-العاشر-يتوجهون-للجان-الوافدين-للتصويت-بالانتخابات-(4)















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