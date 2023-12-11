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بريطانيا: موسكو تشن حملة من الهجمات ضد البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا

12/11/2023 4:44:04 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت وزارة الدفاع البريطانية ، اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الروسى قد انتقل إلى حملة منسقة واسعة النطاق تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية - عبر منصة "إكس" - "أنه في ليلة 7 ديسمبر ولأول مرة منذ 21 سبتمبر 2023، نفذ الروس موجة من الضربات القوية على كييف والجزء الأوسط من أوكرانيا باستخدام قاذفات ثقيلة، ربما كانت هذه بداية بحملة أكثر تنسيقا من جانب روسيا تهدف إلى تدهور البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية، من المرجح أنها طائرات من طراز توبوليف 95، أطلقت ما لا يقل عن 16 صاروخا من طراز كروز من الجو من منطقة عملياتها النموذجية فوق بحر قزوين، وتم اعتراض معظمها بنجاح من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، وعلى الرغم من مقتل شخص نتيجة الهجوم الروسي، إلا أن الأضرار المادية كانت ضئيلة".








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