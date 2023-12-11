أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ339 ألفا و850 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

MENAFN - Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى ، اليوم الاثنين، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 339 ألفا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 5 آلاف و655 دبابة و10 آلاف و560 من المركبات المدرعة و8 آلاف و70 من النظم المدفعية و919 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و636 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1168 من المعدات الخاصة و6 آلاف و154 طائرة مسيرة وإسقاط 1586 من صواريخ كروز وغواصة".

وأضافت الهيئة، أن وحدات الصواريخ الأوكرانية استهدفت ثلاثة أفراد روس ومجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية ومستودع ذخيرة في آخر 24 ساعة، مشيرة إلى وقوع نحو 98 اشتباكًا عسكريًا على الجبهة خلال نفس الفترة، في حين شنت القوات الروسية ثلاث ضربات صاروخية و61 غارة جوية وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 67 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

ولفتت إلى أنه - في أعقاب الهجمات الروسية - تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية، مضيفة أن الجيش الروسي نفذ هجومًا جويًا آخر على الأراضي الأوكرانية، باستخدام 18 ذخيرة من طراز شاهد-136/131 بينما اعترضت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة.

من جهته، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين، إلى أن الجيش الروسي قصف الإقليم 84 مرة في آخر 24 ساعة وأطلقت 435 قذيفة.

وذكر بروكودين - في تصريح له - أن الروس استخدموا قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الجراد (MLRS)، فيما تم إطلاق 11 قذيفة روسية على مدينة خيرسون وحدها، مؤكدا أن هجمات الروس استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء بلدات خيرسون حيث تعرضت مؤسسة تعليمية ومنشأة صحية للقصف في مدينة خيرسون.. وفي أعقاب الهجمات الروسية، أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة.

بدورها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية بثمانية صواريخ باليستية و18 طائرة دون طيار من طراز شاهد، حيث نجحت وحدات الدفاع الجوي في تدمير جميع الأهداف.

وقالت - في بيان - : "في الساعات الأولى من اليوم، هاجم الروس أوكرانيا بطائرات بدون طيار من نوع شاهد من منطقتي تشودا وبيلبيك في شبه جزيرة القرم حيث تم إطلاق ما مجموعه 18 ذخيرة من طراز شاهد-136/131.. تم اعتراض جميع الطائرات المسيرة من قبل وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية داخل منطقة سيطرة القيادة الجوية الجنوبية حيث تم إسقاط معظمها فوق منطقة ميكولايف".



من ناحيتها، أكدت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، أن الجيش الروسي شن 8 هجمات على المناطق الحدودية والبلدات التابعة للإقليم، فيما سجلت السلطات هناك نحو 52 انفجارا..مبينة أن القصف الروسي استهدف بلدات مثل يلوبيليا وكراسنوبيليا وفيليكا بيساريفكا ونوفا سلوبودا وسيريدينا بودا، وعلى وجه الخصوص، شن الروس هجمات بقذائف الهاون على بلدات سيريدينا-بودا حيث تم تسجيل 10 انفجارات.

وأضاف البيان أن بلدة كراسنوبيليا تعرضت لقصف بقذائف الهاون حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات، فتح الروس النار على بلدة فيليكا بيساريفكا باستخدام قاذفات القنابل اليدوية، تم تسجيل 28 انفجارًا، بالإضافة إلى ذلك، أسقط الروس خمس قنابل على بلدة نوفا سلوبودا وضرب مجتمع بيلوبيليا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.



