ترامب يصف التحذيرات من فوزه فى 2024 بـخدعة.. ويؤكد: بايدن الخطر الحقيقى

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التحذيرات من أن فوزه بانتخابات 2024 سيمثل تهديد للديمقراطية بأنها خدعة وتضليل من الحزب الديمقراطي، وفقا لشبكة سي ان ان.

وقال الرئيس السابق الذي يواجه عدة لوائح اتهام فيدرالية في خطاب بنيويورك، أن الرئيس الحالي جو بايدن هو الخطر الحقيقي على الديمقراطية الأمريكية.

قال ترامب: "هل يمكنك تصديق ذلك؟ .. هذا هو خطهم الجديد، كما تعلمون ها نحن نعود مرة أخرى – روسيا، روسيا، روسيا، مولر، مولر، مولر، أوكرانيا، أوكرانيا، أوكرانيا .. خدعة تلو الأخرى"، وتابع: "ولكن لا، أنا لا أشكل تهديدا. سأنقذ الديمقراطية التهديد هو جو بايدن المحتال وهذا هو الأمر، إنها خدعة. نحن نسميها الآن خدعة التهديد للديمقراطية، لأن هذا هو واقع الأمر".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق الذي قال الأسبوع الماضي إنه لن يكون دكتاتورا إذا أعيد انتخابه "باستثناء اليوم الأول" لمعالجة مسألة الحدود وإنتاج النفط المحلي، عن استياؤه من كيفية وصف تلك التصريحات، قائلا إنه لم يزعم قط أنه يريد أن يكون ديكتاتور

وقال ترامب: "قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتوراً ليوم واحد وهل تعلم لماذا أريد أن أصبح ديكتاتوراً؟ لأنني أريد جداراً... وأريد أن أحفر لإخراج البترول"، مشيرا الى بناء جدار حدودي مع المكسيك لوقف الهجرة الغير مشروعة للولايات المتحدة.

وقال ترامب في وقت لاحق إن هجمات الديمقراطيين فيما يتعلق بالديمقراطية كانت محاولة يائسة ومخزية لصرف الانتباه عن الانتهاكات التي وصفها بـ "الوحشية" للسلطة التي يرتكبها اليسار أمام أعينكم".

على الجانب الآخر، حذر بايدن والديمقراطيون في وقت سابق من أن انتخاب ترامب مرة أخرى في عام 2024 قد يؤدي إلى تآكل أسس الديمقراطية الأمريكية. وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات يوم السبت في لوس أنجلوس إن التهديد الأكبر الذي يشكله ترامب هو على الديمقراطية.

وتحدث ترامب نفسه عن الانتقام من أعدائه السياسيين إذا فاز في عام 2024، وقد طرحت حملته سلسلة من المقترحات السياسية التي من شأنها توسيع السلطة الرئاسية لتشمل حتى الروافع غير السياسية للحكومة الفيدرالية.







