مصرع 6 أشخاص بسبب إعصار فى تينيسى بأمريكا

MENAFN - Youm7) أودت الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في ولاية تينيسي الأمريكية، بحياة ستة أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنازل وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت السلطات.

وبحسب موقع الحرة، قضى ثلاثة أشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشجارا مقتلعة ومنازل مدمرة.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل "للأسف، يمكننا أن نؤكد مصرع ثلاثة أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في نيسبيت لاين".

كما ضرب إعصار مدينة كلاركسفيل بشمال الولاية، مما أدى أيضا إلى سقوط ضحايا.

وقالت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بالغان وطفل" مشيرة إلى أن "23 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى".

وأوضحت أن فرق الإنقاذ "لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ (بعد) هذه الكارثة"، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.

وأعلن رئيس بلدية كلاركسفيل، جو بيتس، حالة الطوارئ وفرض حظر التجول.

كما أبلغ نحو 52 ألف منزل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية، بحسب موقع أمريكي متخصص برصد انقطاعات الكهرباء.

وأشار مزود خدمات الكهرباء والاتصالات "سي دي اي لايتباند" إلى انقطاع التيار عن أكثر من 14 ألفا من عملائه في كلاركسفيل. وقال "سنعمل على مدار الساعة لإعادة التيار إلى مدينتنا في أسرع وقت ممكن".

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية صفوفا من المنازل دمرتها الرياح العاتية التي تسببت أيضا في اقتلاع الأشجار وقلب المركبات وسقوط أعمدة الكهرباء.

وقال مسؤولو مقاطعة مونتغومري إن 23 شخصا آخرين عولجوا من إصابات في مستشفيات.



