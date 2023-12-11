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رئيس اتحاد الكاراتيه يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور

12/11/2023 4:43:59 AM
(MENAFN- Youm7) حرص محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه
وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد بشبين الكوم فى محافظة المنوفية.

وانتخابات الرئاسة 2024
هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024
أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من:
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى
رمز النجمة، والمرشح الرئاسى
فريد زهران
رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى
عبد السند يمامة
رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى
حازم عمر
رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



الدهراوى



رئيس اتحاد الكاراتيه








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