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الأهلي يعلن إصابة أحمد عبد القادر وكريستو قبل السفر للسعودية

12/11/2023 4:43:59 AM
(MENAFN- Youm7) كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو لاعبي الفريق تعرضا لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش. ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التى تقام فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.

وتطير بعثة
الأهلي
إلى السعودية عصر اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمدينة جدة السعودية فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتي يشارك فيها الفريق الأحمر باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة فى تاريخه.
ويترقب الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمواجهة في منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويعد الفريق السعودي هو الأوفر حظا في التأهل لملاقاة الأهلي في البطولة المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويرغب الأهلي فى تحقيق نتائج قوية خلال مشاركته التاسعة فى بطولة كأس العالم للأندية، لاسيما وأنه سبق وحقق ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته السابقة، وفي آخر مشاركة بالموسم الماضي اكتفى بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
وحال تخطي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي سيتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي للبطولة، والفائز منهما سيتأهل للمباراة النهائية.
قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.








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