الأهلي يعلن إصابة أحمد عبد القادر وكريستو قبل السفر للسعودية

(MENAFN
- Youm7) كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو لاعبي الفريق تعرضا لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش. ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.
وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التى تقام فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.
وتطير بعثة
الأهلي
إلى السعودية عصر اليوم، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمدينة جدة السعودية فى الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، والتي يشارك فيها الفريق الأحمر باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة فى تاريخه.
ويترقب الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمواجهة في منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويعد الفريق السعودي هو الأوفر حظا في التأهل لملاقاة الأهلي في البطولة المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويرغب الأهلي فى تحقيق نتائج قوية خلال مشاركته التاسعة فى بطولة كأس العالم للأندية، لاسيما وأنه سبق وحقق ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته السابقة، وفي آخر مشاركة بالموسم الماضي اكتفى بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
وحال تخطي الأهلي الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي سيتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي للبطولة، والفائز منهما سيتأهل للمباراة النهائية. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية
فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.
خط الدفاع: على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.
MENAFN11122023000132011024ID1107569730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.