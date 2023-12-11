محمود متولي يشارك في مران الأهلي الجماعي واتجاه لاصطحابه فى رحلة السعودية

(MENAFN
- Youm7) شارك محمود متولي، مدافع الأهلي، فى جزء من مران الفريق الجماعي اليوم، الإثنين، بشكل تدريجي تمهيداً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل أكبر ثم التواجد فى مباريات الفريق المقبلة.
وغاب متولي عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب إصابته فى العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى، وخاض برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية قبل التعافي من الإصابة.
وشارك متولي فى التدريبات بشكل تدريجي بداية من اليوم، وهناك اتجاه داخل الأهلي لاصطحابه فى رحلة السعودية خلال الساعات المقبلة للتواجد مع الفريق طوال الأيام المقبلة والمشاركة معه فى التدريبات الجماعية لتجهيزه للارتباطات المقبلة.
ويأتي تفكير الأهلي فى اصطحاب متولي للسعودية بعد الإصابة التي ضربت ثنائي الفريق أحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو وتسببت فى استبعادهما من حسابات الجهاز الفني في رحلة السعودية.
الأهلي يتوجه إلى السعودية فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الأحمر يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وتضم قائمة الأهلي 23 لاعباً فى كأس العالم للأندية ليس من بينهم 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو"، أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن، ورغم استبعاد اللاعبين التسعة السابقين من القائمة النهائية للأهلي فى كأس العالم للأندية، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر اصطحاب عبد القادر وكريستو ونيدفيد وصلاح محسن وزعلوك مع الفريق تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، لكن إصابة عبد القادر وكريستو جعلت الجهاز الفني يُفكر فى ضم متولى لرحلة السعودية.
واستقر مسئولو الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.
وحال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره في
بطولة كأس العالم للأندية
بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.
حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر.
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