محمود متولي يشارك في مران الأهلي الجماعي واتجاه لاصطحابه فى رحلة السعودية

MENAFN - Youm7) شارك محمود متولي، مدافع الأهلي، فى جزء من مران الفريق الجماعي اليوم، الإثنين، بشكل تدريجي تمهيداً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل أكبر ثم التواجد فى مباريات الفريق المقبلة.

وغاب متولي عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية بسبب إصابته فى العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى، وخاض برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية قبل التعافي من الإصابة.

وشارك متولي فى التدريبات بشكل تدريجي بداية من اليوم، وهناك اتجاه داخل الأهلي لاصطحابه فى رحلة السعودية خلال الساعات المقبلة للتواجد مع الفريق طوال الأيام المقبلة والمشاركة معه فى التدريبات الجماعية لتجهيزه للارتباطات المقبلة.

ويأتي تفكير الأهلي فى اصطحاب متولي للسعودية بعد الإصابة التي ضربت ثنائي الفريق أحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو وتسببت فى استبعادهما من حسابات الجهاز الفني في رحلة السعودية.

الأهلي يتوجه إلى السعودية فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الأحمر يوم 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتضم قائمة الأهلي 23 لاعباً فى كأس العالم للأندية ليس من بينهم 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو"، أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد وصلاح محسن، ورغم استبعاد اللاعبين التسعة السابقين من القائمة النهائية للأهلي فى كأس العالم للأندية، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر اصطحاب عبد القادر وكريستو ونيدفيد وصلاح محسن وزعلوك مع الفريق تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، لكن إصابة عبد القادر وكريستو جعلت الجهاز الفني يُفكر فى ضم متولى لرحلة السعودية.

واستقر مسئولو الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وحال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره في

بطولة كأس العالم للأندية

بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر.







