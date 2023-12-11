ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري

MENAFN - Youm7) استقر فريق مودرن فيوتشر ، بقيادة البرتغالي فورموسينيو، فى المركز الثاني بمجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمس، الأحد، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاء ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات كالتالي:

ـ اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاط

ـ مودرن فيوتشر: 6 نقاط

ـ الهلال الليبي: 3 نقاط

ـ سوبر سبورت: 0 نقاط

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة سيراميكا المقرر إقامتها الخميس المقبل، بالجولة التاسعة من الدوري، حيث يبحث أبناء فورموسينيو عن استعادة الانتصارات المحلية واستعادة المركز الرابع في جدول المسابقة، بعدما تراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

من ناحية أخرى، يترقب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، حسم مصيره مع ناديه خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى أقيمت بالجزائر، وانتهت بهزيمة مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

وكان مسؤولو مودرن فيوتشر قد أكدوا، فى وقت سابق، أن اللاعب سيتم حسم مصيره بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدين أن رغبة اللاعب ستحسم القرار النهائي للنادي.