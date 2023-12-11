سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ محيط دمشق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما اوقع خسائر مادية فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "في حوالي الساعة 05ر23 من مساء امس نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف "لقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".(النهاية)
ا ب / م خ
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