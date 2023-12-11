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سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ محيط دمشق

12/11/2023 4:43:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 11 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما اوقع خسائر مادية فقط.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "في حوالي الساعة 05ر23 من مساء امس نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف "لقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".(النهاية)

ا ب / م خ




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