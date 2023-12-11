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الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية المواجهات البحرية بين سفن البلدين

12/11/2023 4:43:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين السفير الصيني لدى مانيلا هوانغ شيليان على خلفية المواجهات التي وقعت منذ يومين بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا في مؤتمر صحفي نقلته القناة التلفزيونية التاسعة (تي.في.9) إنه "تم تقديم احتجاجات دبلوماسية للصين واستدعاء سفيرها أيضا".
واضافت أن "خطوة الإعلان أن السفير الصيني شخص غير مرغوب به في الفلبين هو أمر يجب دراسته بجدية".
من جانبه قال مساعد المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا للصحفيين إن "حادثة اصطدام السفن الصينية بالقوارب الفلبينية واستخدام خراطيم المياه لها كانت بمثابة تصعيد خطير لتكتيكاتها".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول) يومي السبت والأحد الماضيين.
وحدث تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية في (سكند توماس شول) اذ تبادل البلدان اللوم في الحادثة.
وأوضح محللون إن المواجهات في (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول) تعتبر الأكثر حدة بين السفن الفلبينية والصينية منذ سنوات اذ تسعى الدولتان إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا حيث تنشر سفنها وقواربها للقيام بدوريات في الممر المائي المزدحم كما قامت ببناء جزر صناعية وعسكرتها في المناطق المتنازع عليها.(النهاية) ع ا ب / م ع ح ع

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