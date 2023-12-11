الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية المواجهات البحرية بين سفن البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 12 (كونا) -- استدعت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين السفير الصيني لدى مانيلا هوانغ شيليان على خلفية المواجهات التي وقعت منذ يومين بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا في مؤتمر صحفي نقلته القناة التلفزيونية التاسعة (تي.في.9) إنه "تم تقديم احتجاجات دبلوماسية للصين واستدعاء سفيرها أيضا".
واضافت أن "خطوة الإعلان أن السفير الصيني شخص غير مرغوب به في الفلبين هو أمر يجب دراسته بجدية".
من جانبه قال مساعد المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا للصحفيين إن "حادثة اصطدام السفن الصينية بالقوارب الفلبينية واستخدام خراطيم المياه لها كانت بمثابة تصعيد خطير لتكتيكاتها".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفلبيني السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول) يومي السبت والأحد الماضيين.
وحدث تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية في (سكند توماس شول) اذ تبادل البلدان اللوم في الحادثة.
وأوضح محللون إن المواجهات في (سكاربورو شول) و(سكند توماس شول) تعتبر الأكثر حدة بين السفن الفلبينية والصينية منذ سنوات اذ تسعى الدولتان إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا حيث تنشر سفنها وقواربها للقيام بدوريات في الممر المائي المزدحم كما قامت ببناء جزر صناعية وعسكرتها في المناطق المتنازع عليها.(النهاية) ع ا ب / م ع ح ع
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