سفينة (المستكشف) .. درة علمية كويتية في (كوب 28) لدراسة علوم البحار

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

(تحقيق مصور)

دبي - 11 - 12 (كونا) -- لم يكن للقائمين على سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض (المستكشف) التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن يغفلوا عن مشاركة هذه الدرة العلمية الكويتية المخصصة لدراسة علوم البحار ومشاريع البحث العلمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المتواصل في دبي.

وتترجم مشاركة سفينة (المستكشف) المزودة بالأجهزة المختبرية والمعدات العلمية لتنفيذ المسوحات البحرية والمهام المناطة بها بكفاءة عالية في المؤتمر خطوة مهمة تعكس إلتزام دولة الكويت بالمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية على البيئة والمجتمعات.

وحفلت هذه المشاركة بتقديم معهد الكويت للأبحاث العلمية عروضا علمية تسلط الضوء على الأبحاث والدراسات التي تجريها السفينة لفهم تأثيرات تغير المناخ على البيئة البحرية والمحيطات خصوصا أن السفينة مصممة لتلبي متطلبات الأبحاث العلمية لعلوم الأبحاث (الأوشنوغرافي) والثروة السمكية في مياه دولة الكويت والخليج العربي.(النهاية) س خ م / م خ