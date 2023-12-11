(الموانئ): عودة حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين عودة حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة مع تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.
وذكرت (الموانئ) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بالمينائين فى الساعة التاسعة صباحا بعد توقفها فى وقت سابق أمس.
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت توقف حركة الملاحة البحرية فى ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الضباب التى تعرضت لها البلاد يوم أمس.(النهاية) ع خ / ح ع
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