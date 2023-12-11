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(الموانئ): عودة حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة

12/11/2023 4:43:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين عودة حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة مع تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.
وذكرت (الموانئ) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بالمينائين فى الساعة التاسعة صباحا بعد توقفها فى وقت سابق أمس.
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت توقف حركة الملاحة البحرية فى ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة الضباب التى تعرضت لها البلاد يوم أمس.(النهاية) ع خ / ح ع

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