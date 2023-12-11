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اقلاع الطائرة الـ38 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بمساعدات لمجابهة فصل الشتاء

12/11/2023 4:43:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أقلعت الطائرة الإغاثية الـ38 من الجسر الجوي الكويتي اليوم الاثنين متجهة إلى مطار العريش محملة بمساعدات إغاثية من ملابس ثقيلة وفرش للنوم (سليب باغ) وبطانيات تزن 10 أطنان لمجابهة فصل الشتاء في غزة بتنظيم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية آيات الخيرية.
وقال نائب مدير عام (السلام الخيرية) حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن قيمة المبالغ التي صرفت حتى اليوم لإغاثة قطاع غزة من خلال 15 رحلة إغاثية لـ(السلام الخيرية) و(الهيئة الخيرية) عبر الجسر الجوي الكويتي تتجاوز 3 ملايين و450 ألف دولار أمريكي.
وأضاف العون أن نوعية المساعدات الإغاثية واختيارها يأتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لقياس مدى الحاجة والطلب عليها لاسيما الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وطبية.
وأوضح أن هذه الرحلة الإغاثية تحتوي على 2450 قطعة ملابس ثقيلة وما يتجاوز 590 بطانية وأكثر من 350 فرش نوم (سليب باغ) إلى جانب مواد غذائية بمجموع حمولة تصل 10 أطنان.
وأشار العون إلى أن اجمالي الخيام المرسلة حتى الآن 1000 خيمة إلى جانب 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكاملة و3 سيارات إسعاف أخرى تسعى الجمعية لإرسالها في الرحلات الإغاثية المقبلة لافتا إلى وصول وزن المساعدات المقدمة من (السلام الخيرية) و(الهيئة الخيرية) نحو 340 طنا.
وكشف عن إطلاق الجمعية الاسبوع المقبل (شاحنات السلام) لإغاثة سوريا واليمن إلى جانب عنصرين جديدين للحملة هما قطاع غزة وقرغيزيا نظرا للأوضاع الإنسانية هناك.
من جهته أكد رئيس الوفد وممثل (الهيئة الخيرية) بالرحلة محمد الحساوي في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص الهيئة على توصيل المساعدات الإغاثية المتنوعة بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد لسد الحاجة الملحة والطلب المتزايد على الأساسيات الضرورية والعاجلة للأشقاء في قطاع غزة.
ودعا الحساوي إلى التعاضد والتكاتف من جميع الجهات المختلفة في البلاد حتى يستقر الوضع الإنساني في القطاع مشيرا إلى أن إنجاح الجسر الجوي الكويتي يعود للتوجيهات السامية والتسهيل من الجهات الرسمية ممثلة بوزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية ومساعي أهل الخير من المتبرعين الدؤوبين على مواصلة العطاء.
ولفت إلى أن (الهيئة الخيرية) تحرص على إشراك المتطوعين من الشباب الكويتي بالرحلات الإغاثية لنجدة الأشقاء الفلسطينيين لما يتمتعون به من روح العطاء والمساعدة والسعي لتمثيل البلاد ودورها الريادي في العمل الإنساني. (النهاية)

س ل م / ا ع ب




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