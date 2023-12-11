(التربية) تطلق حملة (لنسعى بعلمنا) استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الاول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أطلقت وزارة التربية اليوم الاثنين حملة توعوية تحت شعار (لنسعى بعلمنا) استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الاول للعام (2023/2024) بهدف اعداد الطلبة والطالبات تربويا ونفسيا لدخول الاختبارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم (التربية) أحمد الوهيدة في بيان صحفي إن الحملة اطلقتها الوزارة عبر الحسابات الإلكترونية ووسائل إعلامية مختلفة في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم.
واضاف الوهيدة ان الحملة تهدف إلى إعداد الطلبة تربويا ونفسيا لدخولهم الاختبارات وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.
وأكد أنه سيتم خلال هذه الحملة تقديم كافة سبل الدعم التربوية كتوفير مصادر تعلم معتمدة وبنوك أسئلة وقنوات تربوية توفر شروحات الدروس اضافة إلى استشارات نفسية واجتماعية من خلال منصة (استشر) الإلكترونية فضلا عن بث رسائل تحفيزية من نماذج طلابية متفوقة ونصائح وارشادات مختلفة.
وبين الوهيدة أنه من ضمن الحملة تشارك الوزارة بركن توعوي بالفترة من 12 الى 15 الجاري في (مجمع مروج) لاستعراض أهم الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب بفترة الاختبارات اضافة إلى عرض اللوائح المنظمة لسير عملية الاختبارات.
ولفت الى ان الركن يأتي بمشاركة التوجيه الفني للمواد الأساسية ومختصين اجتماعيين ونفسيين لإرشاد المتعلمين وتوجيههم حرصا من الوزارة على تسخير خبرات المختصين من أهل الميدان لخدمة المتعلمين وأولياء أمورهم.(النهاية)
ف ر / ح ع
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