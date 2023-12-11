(هوكي الجليد) الدولي: الكويت قادرة على تنظيم مميز لبطولة كأس العالم للعبة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة

الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الفرنسي لوك تارديف قدرة نادي الالعاب الشتوية على التنظيم المميز لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع التي تستضيفها البلاد في ابريل المقبل "لما يملكه النادي من منشأة رائعة وكوادر فنية وتنظيمية محترفة".

وقال تارديف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة زيارته للبلاد التي استمرت ثلاثة أيام انه ومن خلال لقاءاته المتعددة مع مسؤولي النادي والقيادات الرياضية بالكويت لمس اهتماما كبيرا منهم بتطوير الالعاب الشتوية الأولمبية ومنها لعبة الهوكي على الجليد متوقعا ازدهارا أكبر للعبة بالسنوات المقبلة في ضوء هذا العمل المضني من النادي.

واضاف انه ومن واقع متابعته للاعبين واللاعبات الكويتيين سواء في مباريات الدوري للسن العام او مدرسة النادي التي تضم مختلف المراحل السنية وجد حماسة كبيرة لديهم لممارسة اللعبة والتفوق بها متطلعا لرؤية بطولات عالمية وقارية كبيرة بالكويت.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي حرصا منه على التواصل مع الاتحادات الوطنية كونهم اعضاء في الاتحاد الدولي لمساعدتهم فنيا واداريا على تطوير اللعبة في بلدانهم اذ يضع الاتحاد سياسات واضحة للتطوير والتي تعتمد على تشجيع المنافسات القوية مبديا اعجابه بالعمل الذي يقوم به النادي في هذا الصدد.

وذكر تارديف ان مناقشاته مع رئيس النادي فهيد العجمي تطرقت ايضا الى تشجيع الاتحادات الخليجية والعربية على المشاركة في البطولات الاقليمية والقارية والدولية كونه يرأس الاتحادين الخليجي والعربي للعبة وذلك لنشر اللعبة في هذه المنطقة لا سيما ان معظمها لم تدخل بها اللعبة الا بالسنوات الاخيرة.

وذكر انه استثمر الزيارة ايضا بعقد لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين الرياضيين في اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها.

من جانبه اعتبر رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كون النادي يستعد لاستضافة البطولة العالمية بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة اذ تم اطلاع الوفد الدولي على كافة التجهيزات التي سيوفرها النادي بصالته لضمان نجاحها.

وقال العجمي ان النادي بحث مع المسؤول الدولي الاكبر عن اللعبة سبل دعم الكوادر الكويتية من حكام ومدربين ومنظمين على مستوى بطولات العالم فضلا عن مناقشة أفضل الطرق لتطوير رياضة هوكي الجليد الكويتية والخليجية والعربية منوها بالنتائج المميزة لهذه اللقاءات.

واكد ان النادي وفي ظل اشادة رئيس الاتحاد الدولي للعبة بجهوده المميزة التي يقوم بها للارتقاء باللعبة سيواصل عمله الجاد للمضي قدما برفع المستويات الفنية للاعبي ولاعبات الكويت للعبة وفي باقي الالعاب الشتوية التي يشرف عليها لا سيما ان جميعها ألعاب أولمبية.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب