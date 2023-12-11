(هوكي الجليد) الدولي: الكويت قادرة على تنظيم مميز لبطولة كأس العالم للعبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة
الكويت - 11 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الفرنسي لوك تارديف قدرة نادي الالعاب الشتوية على التنظيم المميز لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع التي تستضيفها البلاد في ابريل المقبل "لما يملكه النادي من منشأة رائعة وكوادر فنية وتنظيمية محترفة".
وقال تارديف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين بمناسبة زيارته للبلاد التي استمرت ثلاثة أيام انه ومن خلال لقاءاته المتعددة مع مسؤولي النادي والقيادات الرياضية بالكويت لمس اهتماما كبيرا منهم بتطوير الالعاب الشتوية الأولمبية ومنها لعبة الهوكي على الجليد متوقعا ازدهارا أكبر للعبة بالسنوات المقبلة في ضوء هذا العمل المضني من النادي.
واضاف انه ومن واقع متابعته للاعبين واللاعبات الكويتيين سواء في مباريات الدوري للسن العام او مدرسة النادي التي تضم مختلف المراحل السنية وجد حماسة كبيرة لديهم لممارسة اللعبة والتفوق بها متطلعا لرؤية بطولات عالمية وقارية كبيرة بالكويت.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي حرصا منه على التواصل مع الاتحادات الوطنية كونهم اعضاء في الاتحاد الدولي لمساعدتهم فنيا واداريا على تطوير اللعبة في بلدانهم اذ يضع الاتحاد سياسات واضحة للتطوير والتي تعتمد على تشجيع المنافسات القوية مبديا اعجابه بالعمل الذي يقوم به النادي في هذا الصدد.
وذكر تارديف ان مناقشاته مع رئيس النادي فهيد العجمي تطرقت ايضا الى تشجيع الاتحادات الخليجية والعربية على المشاركة في البطولات الاقليمية والقارية والدولية كونه يرأس الاتحادين الخليجي والعربي للعبة وذلك لنشر اللعبة في هذه المنطقة لا سيما ان معظمها لم تدخل بها اللعبة الا بالسنوات الاخيرة.
وذكر انه استثمر الزيارة ايضا بعقد لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين الرياضيين في اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها.
من جانبه اعتبر رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كون النادي يستعد لاستضافة البطولة العالمية بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة اذ تم اطلاع الوفد الدولي على كافة التجهيزات التي سيوفرها النادي بصالته لضمان نجاحها.
وقال العجمي ان النادي بحث مع المسؤول الدولي الاكبر عن اللعبة سبل دعم الكوادر الكويتية من حكام ومدربين ومنظمين على مستوى بطولات العالم فضلا عن مناقشة أفضل الطرق لتطوير رياضة هوكي الجليد الكويتية والخليجية والعربية منوها بالنتائج المميزة لهذه اللقاءات.
واكد ان النادي وفي ظل اشادة رئيس الاتحاد الدولي للعبة بجهوده المميزة التي يقوم بها للارتقاء باللعبة سيواصل عمله الجاد للمضي قدما برفع المستويات الفنية للاعبي ولاعبات الكويت للعبة وفي باقي الالعاب الشتوية التي يشرف عليها لا سيما ان جميعها ألعاب أولمبية.(النهاية) ف ش ا / ط أ ب
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