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اضراب شامل يعم الاراضي الفلسطينية للمطالبة بوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة

12/11/2023 4:43:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 12 (كونا) -- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية كافة اليوم الإثنين انسجاما مع دعوات اطلقها مؤثرون وناشطون من أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومات للعمل على وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل المتواصل على قطاع غزة.
وشل الاضراب مرافق الحياة كافة في الضفة الغربية حيث تعطلت المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والمحال التجارية وحركة المواصلات.
وقالت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان إن "الاضراب جاء ضمن حراك عالمي واسع لعدد من الشخصيات المؤثرة والاعتبارية رفضا لحرب الابادة على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة حيث يمارس الكيان الاسرائيلي المحتل حرب تطهير عرقي واستيطان استعماري في الضفة الغربية ومحاولات تصفية القضية الوطنية العادلة".
وأضافت أنه "من خلال هذا الاضراب تتوحد شعوب الارض قاطبة في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل وانتصارا لدماء الاطفال والنساء والشيوخ ضحايا ارهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية".
واوضحت القوى أن الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.(النهاية)

ن ق / ح ع ا ب




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