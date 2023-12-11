اضراب شامل يعم الاراضي الفلسطينية للمطالبة بوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 12 (كونا) -- عم إضراب شامل الأراضي الفلسطينية كافة اليوم الإثنين انسجاما مع دعوات اطلقها مؤثرون وناشطون من أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومات للعمل على وقف عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل المتواصل على قطاع غزة.
وشل الاضراب مرافق الحياة كافة في الضفة الغربية حيث تعطلت المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والمحال التجارية وحركة المواصلات.
وقالت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان إن "الاضراب جاء ضمن حراك عالمي واسع لعدد من الشخصيات المؤثرة والاعتبارية رفضا لحرب الابادة على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة حيث يمارس الكيان الاسرائيلي المحتل حرب تطهير عرقي واستيطان استعماري في الضفة الغربية ومحاولات تصفية القضية الوطنية العادلة".
وأضافت أنه "من خلال هذا الاضراب تتوحد شعوب الارض قاطبة في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل وانتصارا لدماء الاطفال والنساء والشيوخ ضحايا ارهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية".
واوضحت القوى أن الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.(النهاية)
ن ق / ح ع ا ب
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