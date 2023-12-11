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الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل

12/11/2023 4:43:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الأول (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي بني نعيم، في بيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت منزلا جاهزا للسكن يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع، وتعود ملكيته للمواطن عادل بركات مناصرة.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
11/12/2023 12:20:37

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