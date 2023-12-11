الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بلدة بني نعيم شرق الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 كانون الأول (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس بلدي بني نعيم، في بيان، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت منزلا جاهزا للسكن يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 200 متر مربع، وتعود ملكيته للمواطن عادل بركات مناصرة.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
11/12/2023 12:20:37
MENAFN11122023000117011021ID1107569716
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