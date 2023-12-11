تفاعل عالمي مع عريضة وقف الحرب على غزة التي أطلقتها عمان لحوارات المستقبل

تفاعل عالمي مع عريضة وقف الحرب على غزة التي أطلقتها عمان لحوارات المستقبل
التاريخ
12/11/2023 4:43:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) - شهدت صفحات التواصل الاجتماعي لجماعة عمان لحوارات المستقبل تفاعلا عالميا مع حملة التوقيعات العالمية على عريضة وقف اطلاق النار والحرب على غزة التي أطلقتها الجماعة بعدة لغات.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلت اليهم دعوة الجماعة حتى ظهر أمس الأحد الى 866100 شخص، فيما ظهرت دعوة الجماعة على مليون و 320 الفا و 801 صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي.
كما قام 2263 شخصا بمشاركة دعوة الجماعة على صفحاتهم، وهو تفاعل يدل على المصداقية التي تتمتع بها جماعة عمان لحوارات المستقبل عند الجمهور.
-- (بترا)
ب ط
11/12/2023 12:12:34
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