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تفاعل عالمي مع عريضة وقف الحرب على غزة التي أطلقتها عمان لحوارات المستقبل

12/11/2023 4:43:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - شهدت صفحات التواصل الاجتماعي لجماعة عمان لحوارات المستقبل تفاعلا عالميا مع حملة التوقيعات العالمية على عريضة وقف اطلاق النار والحرب على غزة التي أطلقتها الجماعة بعدة لغات.
وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلت اليهم دعوة الجماعة حتى ظهر أمس الأحد الى 866100 شخص، فيما ظهرت دعوة الجماعة على مليون و 320 الفا و 801 صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي.
كما قام 2263 شخصا بمشاركة دعوة الجماعة على صفحاتهم، وهو تفاعل يدل على المصداقية التي تتمتع بها جماعة عمان لحوارات المستقبل عند الجمهور.
-- (بترا)
ب ط
11/12/2023 12:12:34

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