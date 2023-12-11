ندوة في اليرموك تقدم قراءات سياسية للحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 11 كانون الأول (بترا) - نظم قسم الدراسات السياسية والدولية في كلية الآداب بجامعة اليرموك أمس الأحد، ندوة تناولت "الحرب على غزة: قراءات سياسية".

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، أن الحرب على غزة اتخذت أبعادا جيوسياسية واجتماعية وثقافية وإنسانية متعددة، يمكن لها أن تجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف والرهانات، وما يتبع ذلك من اشتراطات تاريخية مهمة.

وأضاف أن هذه الحرب الغاشمة على غزة شكلت انعكاسات ورسائل مهمة على الصعيدين السياسي والعسكري، وجعلت القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والدولي والمحلي.

واكد ربابعة دور الأردن الداعي منذ اليوم الأول لوقف الحرب على غزة، ما يجسد المواقف الأردنية الراسخة والثابتة، التي تؤكد أن ما يجمع الأردن وفلسطين ما هو إلا تاريخ ومستقبل واحد.

من جانبه، أكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد عناقرة، الدور الذي تلعبه الأقسام الأكاديمية في الكليات بتحليل الأحداث الراهنة واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة، مبينا أن هذا الدور لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، وإنما يمتد ليشمل تطوير استراتيجيات عملية وعلمية تساعد على الفهم الأكاديمي المعمق للأحداث السياسية.

بدوره، أشار رئيس قسم الدراسات السياسية والدولية الدكتور عماد عياصرة، إلى أن تنظيم هذه الندوة جاء لتحليل العدوان على غزة من منظور سياسي، وهو موضوع يتطلب النظر بعناية وعمق لفهم تأثيراته وتداعياته.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات، اشتملت على عدد من الأوراق التي قدمها أساتذة القسم، ففي الجلسة الأولى تناول الدكتور محمد كنوش الشرعة أسباب وتداعيات الحرب، فيما تناول الدكتور عارف بني حمد الموقف الأردني والجهود الملكية لوقف الحرب.

وفي الجلسة الثانية، قدم الدكتور خالد الدباس والدكتور أيمن هياجنة تحليلا للمواقف الإقليمية والدولية من الحرب، فيما قدم الدكتور محمد جروان ورقة بعنوان الاقتصاد السياسي للحرب على غزة من منظور أمني.

وفي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ منثور العمري عن حقوق الإنسان .. النساء والأطفال في ظل العدوان، وتناولت الأستاذة شذى العيسى تحولات الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية في إطار الحرب على غزة.

-- (بترا)

أ غ/ب ط

11/12/2023 11:57:22