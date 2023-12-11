27 شهيدا في غزة وخانيونس
التاريخ
12/11/2023 4:43:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 كانون الأول (بترا)- استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في مربع عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد لمستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
11/12/2023 11:50:49
MENAFN11122023000117011021ID1107569711
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