27 شهيدا في غزة وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 كانون الأول (بترا)- استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في مربع عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد لمستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا.

-- (بترا)

ا ش/اص/ب ط

11/12/2023 11:50:49