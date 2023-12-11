تكريم أبطال كرة الطاولة في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 11 كانون الأول (بترا) - كرم مركز شابات عجلون اليوم الاثنين، في النادي الرياضي، أبطال كرة الطاولة بحضور مدير الشباب محمد طبيشات، وعضو الاتحاد الأردني لكرة الطاولة رئيس النادي رجائي الصمادي.
وقال رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، الذي رعى فعاليات الحفل، إن تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية يعزز من روح المشاركة والتنافس، مثمنا جهود إدارة المركز وعملهم لتحقيق الإنجازات.
وأكد المدرب عمر الزغول، أهمية بطولات كرة الطاولة في صقل شخصية الشباب الجسدية والعقلية واكتشاف مواهبهم الرياضية.
وأشارت رئيسة مركز شابات عجلون النموذجي سهير القضاة، إلى أن دعم ومساندة الشباب وصقل مواهبهم وإبداعاتهم جزء لا يتجزأ من رسالة الوزارة، التي تسعى دوما للاهتمام بفئة الشباب وتقديم كل ما يمكن لهم.
وفي ختام الحفل وزع راعي الحفل الجوائز على الأبطال، من مركز الواعدين بعجلون لكرة الطاولة.
-- (بترا)
ع. ف/أ م/ب ط
11/12/2023 11:32:53
MENAFN11122023000117011021ID1107569710
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