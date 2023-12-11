تكريم أبطال كرة الطاولة في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 11 كانون الأول (بترا) - كرم مركز شابات عجلون اليوم الاثنين، في النادي الرياضي، أبطال كرة الطاولة بحضور مدير الشباب محمد طبيشات، وعضو الاتحاد الأردني لكرة الطاولة رئيس النادي رجائي الصمادي.

وقال رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، الذي رعى فعاليات الحفل، إن تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية يعزز من روح المشاركة والتنافس، مثمنا جهود إدارة المركز وعملهم لتحقيق الإنجازات.

وأكد المدرب عمر الزغول، أهمية بطولات كرة الطاولة في صقل شخصية الشباب الجسدية والعقلية واكتشاف مواهبهم الرياضية.

وأشارت رئيسة مركز شابات عجلون النموذجي سهير القضاة، إلى أن دعم ومساندة الشباب وصقل مواهبهم وإبداعاتهم جزء لا يتجزأ من رسالة الوزارة، التي تسعى دوما للاهتمام بفئة الشباب وتقديم كل ما يمكن لهم.

وفي ختام الحفل وزع راعي الحفل الجوائز على الأبطال، من مركز الواعدين بعجلون لكرة الطاولة.

-- (بترا)

ع. ف/أ م/ب ط

11/12/2023 11:32:53