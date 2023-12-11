الغذاء والدواء تضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - ضبطت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء، مساء امس الأحد ، 15 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها ،وذلك بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، والمركز الأمني المختص، والأمن الوقائي، والبحث الجنائي، ضمن الحملات المستمرة بالتعاون مع فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق .

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إنه تم ضبط مواد غذائية داخل منزل في إقليم الوسط، قدرت كميتها بنحو 10 أطنان، تم استبدال تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي تحمله بتاريخ غير حقيقي، باستخدام آلات طباعة مخالفة مخصصة لهذه الغاية.

وأشار إلى أن المواد الغذائية المضبوطة تنوعت ما بين مواد تموينية مختلفة ومعلبات وعصائر وسكاكر وزيوت وغيرها، مبينا أن المؤسسة حجزت كامل كمية المواد الغذائية التي ضبطت داخل المنزل لغايات إتلافها وتحفظت على الآلات المستخدمة في عملية التلاعب،حيث ستبدأ المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف المهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة استمرت وحتى ساعات الفجر بعمليات تتبع كامل كمية المواد الغذائية التي تم استبدال تاريخ إنتاجها وانتهائها في المنزل المشار إليه، وكذلك ضبطت 5 أطنان في موقع منفصل قبل عملية توزيعها ووصولها للمواطنين، حيث تم حجزها بالكامل لغايات إتلافها وإغلاق المنشأة.

--(بترا)

ع د/اص / س س

11/12/2023 11:24:01