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سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسباً لتشكل السيول

12/11/2023 4:43:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

وادي الأردن 11 كانون الأول (بترا)- أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بدءاً من اليوم ويوم غد الثلاثاء، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود بالمملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين، ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية.
-- (بترا)
أ غ /أ م / س س
11/12/2023 11:20:12

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