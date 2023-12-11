تراجع الذهب مع صعود الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الحالي لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإقتصادية الأميركية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولار.

و ستعقد البنوك : المركزي الأوروبي،إنجلترا، النرويج، والوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم الخميس المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة هذا الأسبوع..

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.68 دولار للأوقية.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

11/12/2023 11:05:40