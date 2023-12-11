تراجع الذهب مع صعود الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الحالي لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الإقتصادية الأميركية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولار.
و ستعقد البنوك : المركزي الأوروبي،إنجلترا، النرويج، والوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم الخميس المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة هذا الأسبوع..
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.68 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
11/12/2023 11:05:40
MENAFN11122023000117011021ID1107569707
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