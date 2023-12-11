منتخب الناشئين يلتقي نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، نظيره الإماراتي مساء يوم غد الثلاثاء في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة غرب آسيا للناشئين التي تقام في سلطنة عمان.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء غد على أن يلاقي نظيره السعودي الخميس المقبل، ويختتم الدور الأول بلقاء سوريا في 16 الحالي.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الوطني (تحت 15) يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني(تحت 17 ) قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.

--(بترا)

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11/12/2023 10:54:52