الحرة والتنموية: مواعيد زيارة تلفريك عجلون من 11 صباحا حتى 4:30 مساء
التاريخ
12/11/2023 4:43:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تلفريك عجلون يفتح أبوابه يوميا أمام الزائرين والسياح من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء عدا يوم الثلاثاء، وذلك ما لم تطرأ أية ظروف جوية استثنائية.
ونبهت المجموعة في بيان اليوم الاثنين إلى أن مواعيد الزيارة ليست من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء، كما ورد في الخبر المنشور أمس الأحد.
ودعت المجموعة الزوار إلى التواصل على رقم الخط المباشر للتلفريك (0782111265) في حال وجود أية استفسارات.
--(بترا)
ف ج
11/12/2023 11:00:00
MENAFN11122023000117011021ID1107569704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.