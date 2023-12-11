الحرة والتنموية: مواعيد زيارة تلفريك عجلون من 11 صباحا حتى 4:30 مساء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تلفريك عجلون يفتح أبوابه يوميا أمام الزائرين والسياح من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساء عدا يوم الثلاثاء، وذلك ما لم تطرأ أية ظروف جوية استثنائية.

ونبهت المجموعة في بيان اليوم الاثنين إلى أن مواعيد الزيارة ليست من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء، كما ورد في الخبر المنشور أمس الأحد.

ودعت المجموعة الزوار إلى التواصل على رقم الخط المباشر للتلفريك (0782111265) في حال وجود أية استفسارات.

--(بترا)

ف ج

11/12/2023 11:00:00