السفارة العمانية تبحث التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- بحث سفير سلطنة عمان لدى المملكة الشيخ فهد عبد الرحمن بن أحمد العجيلي، ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور هيثم أبو خديجة، ورئيسة الجامعة الدكتورة سميحة الجراح، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وتأكيد عمق العلاقات المميزة التي تربط الجامعة بالملحقية الثقافية العُمانية في الأردن.
ووفق بيان الجامعة اليوم الاثنين، أشاد الدكتور أبو خديجة، خلال زيارة السفير العجيلي والوفد المرافق للجامعة، بالاهتمام الكبير من السفارة بالجالية العمانية بشكل عام و الطلبة بشكل خاص.
وثمن العجيلي، اهتمام الجامعة الذي توليه للطلبة العمانيين، وحرصها على أن تكون في مقدمة الجامعات على المستويين المحلي والإقليمي، واستمرارها في الارتقاء بمستواها الأكاديمي في المجالات العلمية .
من جهتها، عرضت الدكتورة الجراح، لمسيرة الجامعة ونشأتها وكلياتها وتخصصاتها وما حظيت به من مراكز مرموقة على مستوى المنطقة، وما تطرحه من تخصصات لمختلف الدرجات العلمية، واستحداثها كلية طب الأسنان التي تعتبر صرحا طبيا تعليميا متميزا على المستوى الإقليمي، وما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية متميزة للأشقاء العرب بشكل عام وللطلبة العمانيين بشكل خاص.
وأشارت إلى أن الجامعة تسعى عبر تخصصاتها و كلياتها إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، مضيفة أن الجامعة حاصلة على اعتمادات دولية لشتى التخصصات وعلى أعلى التقييمات والتصنيفات العالمية على المستوى المحلي والعالمي، كما تحرص على تخريج طلبة مؤهلين ومدربين أكفَاء، تلبية لمتطلبات وحاجات سوق العمل.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
11/12/2023 09:47:51
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