السفارة العمانية تبحث التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- بحث سفير سلطنة عمان لدى المملكة الشيخ فهد عبد الرحمن بن أحمد العجيلي، ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور هيثم أبو خديجة، ورئيسة الجامعة الدكتورة سميحة الجراح، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وتأكيد عمق العلاقات المميزة التي تربط الجامعة بالملحقية الثقافية العُمانية في الأردن.

ووفق بيان الجامعة اليوم الاثنين، أشاد الدكتور أبو خديجة، خلال زيارة السفير العجيلي والوفد المرافق للجامعة، بالاهتمام الكبير من السفارة بالجالية العمانية بشكل عام و الطلبة بشكل خاص.

وثمن العجيلي، اهتمام الجامعة الذي توليه للطلبة العمانيين، وحرصها على أن تكون في مقدمة الجامعات على المستويين المحلي والإقليمي، واستمرارها في الارتقاء بمستواها الأكاديمي في المجالات العلمية .

من جهتها، عرضت الدكتورة الجراح، لمسيرة الجامعة ونشأتها وكلياتها وتخصصاتها وما حظيت به من مراكز مرموقة على مستوى المنطقة، وما تطرحه من تخصصات لمختلف الدرجات العلمية، واستحداثها كلية طب الأسنان التي تعتبر صرحا طبيا تعليميا متميزا على المستوى الإقليمي، وما تقدمه الجامعة من خدمات طلابية متميزة للأشقاء العرب بشكل عام وللطلبة العمانيين بشكل خاص.

وأشارت إلى أن الجامعة تسعى عبر تخصصاتها و كلياتها إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، مضيفة أن الجامعة حاصلة على اعتمادات دولية لشتى التخصصات وعلى أعلى التقييمات والتصنيفات العالمية على المستوى المحلي والعالمي، كما تحرص على تخريج طلبة مؤهلين ومدربين أكفَاء، تلبية لمتطلبات وحاجات سوق العمل.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

11/12/2023 09:47:51