مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا) - دعت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين، إلى أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.
وأكدت ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
ودعت سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية، حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤيه الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وشددت المديرية على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، إن دعت الحاجة لذلك.
-- (بترا)
ل م/أ م/ب ط
11/12/2023 09:32:50
MENAFN11122023000117011021ID1107569702
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