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مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

12/11/2023 4:43:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا) - دعت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين، إلى أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة.
وأكدت ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
ودعت سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية، حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤيه الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وشددت المديرية على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، إن دعت الحاجة لذلك.
-- (بترا)
ل م/أ م/ب ط
11/12/2023 09:32:50

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