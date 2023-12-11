النفط يواصل مكاسبه مع سعي أمريكا شراء احتياطيات استراتيجية

النفط يواصل مكاسبه مع سعي أمريكا شراء احتياطيات استراتيجية
التاريخ
12/11/2023 4:43:15 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي وفر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.
وبحسب وكالة " رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.95 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
11/12/2023 09:08:16
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