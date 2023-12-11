النفط يواصل مكاسبه مع سعي أمريكا شراء احتياطيات استراتيجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي وفر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.

وبحسب وكالة " رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.95 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

11/12/2023 09:08:16