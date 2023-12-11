11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف اسرائيلي لمناطق برفح والنصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 كانون الأول (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ66 على التوالي، اذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد لمستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا.

--(بترا)

رصد/أغ /اص

11/12/2023 09:06:47

