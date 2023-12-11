11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف اسرائيلي لمناطق برفح والنصيرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 كانون الأول (بترا)- استشهد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الاثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ66 على التوالي، اذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.
كما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلاً في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 300 شهيد لمستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا.
--(بترا)
رصد/أغ /اص
11/12/2023 09:06:47
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