جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بمقتل 4 عسكريين في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة الإسلامة "حماس" على استهداف المدنيين.
وبحسب هيئة البث العبرية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكريين اثنين برتبة رائد، بالإضافة إلى اثنين آخرين برتبة لواء .
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قتالا ضاريا يدور مع المقاومين في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن رئيس أركان الجيش أكد عودة المستوطنين إلى مساكنهم في الشمال، بعد استعادة الأمن هناك.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، في حصيلة غير نهائية، مقتل 425 جندياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 97 جندياً قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.
-- (بترا)
رصد/اغ/أ م / س س
11/12/2023 08:48:25
MENAFN11122023000117011021ID1107569699
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