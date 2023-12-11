جيش الاحتلال يقر بمقتل 4 عسكريين في المعارك بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بمقتل 4 عسكريين في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في الوقت الذي ترد فيه المقاومة الإسلامة "حماس" على استهداف المدنيين.

وبحسب هيئة البث العبرية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكريين اثنين برتبة رائد، بالإضافة إلى اثنين آخرين برتبة لواء .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قتالا ضاريا يدور مع المقاومين في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن رئيس أركان الجيش أكد عودة المستوطنين إلى مساكنهم في الشمال، بعد استعادة الأمن هناك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، في حصيلة غير نهائية، مقتل 425 جندياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 97 جندياً قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

-- (بترا)

رصد/اغ/أ م / س س

11/12/2023 08:48:25