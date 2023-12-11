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سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

12/11/2023 4:43:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الأول (بترا)- تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه حوالي الساعة 23:05 من مساء أمس الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/12/2023 08:45:21

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