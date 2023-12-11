سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق
التاريخ
12/11/2023 4:43:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الأول (بترا)- تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه حوالي الساعة 23:05 من مساء أمس الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط".
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
11/12/2023 08:45:21
MENAFN11122023000117011021ID1107569698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.