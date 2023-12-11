إنعام الجريتلى تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بالشيخ زايد.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) أدلت الفنانة القديرة إنعام الجريتلى بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد، وسط فرحة كبيرة من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها بلجنة الانتخاب وخارجها معبرين عن سعادتهم بهذا العرس الديموقراطى.
وفتحت اللجان الفرعية فى دائرة المنيل أبوابها
لليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
الممثلة القديرة انعام الجريتلي خلال وصولها لجنة الانتخابات
الممثلة القديرة انعام الجريتلي تدلي بصوتها
الممثلة القديرة انعام الجريتلي
الفنانة القديرة انعام الجريتلي والزميلة أمانى سمير
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